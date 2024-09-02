В Балашихе завершается реконструкция спорткомплекса «Орион»

В рамках госпрограммы Московской области в мкр. Железнодорожный Балашихи завершается реконструкция спортивного комплекса «Орион». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по государственной программе Московской области за счет средств бюджета.

На площадке более 150 рабочих и 15 единиц техники. Продолжаются работы по внутренней отделке помещений, ведется монтаж кабельных линий под наружное освещение, работы по вентиляции и фасадные работы, проводится установка бордюров, благоустройство территории, асфальтирование дороги. Работы в графике.

Стадион «Орион» построили силами сотрудников Научно-исследовательского технологического института в 1959 году. Он вмещает в себя два плавательных бассейна и спортивных зала, футбольное поле, легкоатлетические дорожки, площадки для волейбола, баскетбола и тенниса, хоккейную коробку.

После ремонта жителей ждет обновленный спортивный комплекс с новыми покрытиями и футбольным полем, устраненными неполадками и современными системами вентиляции.

Кроме того, футбольное поле планируют сделать с подогревом, что будет соответствовать современным требованиям. После открытия на нем можно проводить федеральные и региональные соревнования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе начали капремонт 11 объектов, 2 из них уже открыли для жителей — это стадион «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске и спорткомплекс «Юность» в Химках.