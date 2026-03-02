В Балашихе проведут спортивные и культурные программы в парках

Спортивные и культурные мероприятия пройдут в парках Балашихи на этой неделе. Жителей приглашают на зарядки, забеги, скандинавскую ходьбу, игровые и интеллектуальные программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке Пехорка-лес неделя начнется с дыхательной гимнастики в понедельник в 11:30. Во вторник, среду и четверг в 16:00 здесь пройдут занятия по общей физической подготовке, а в пятницу в 10:00 — дыхательная гимнастика. Все встречи организуют на площадке у стадиона. В четверг в 13:40 состоятся активные игры для детей и интеллектуальная программа.

В парке на Заречной во вторник и четверг в 20:00 проведут забег «В закат», а в субботу в 9:00 — дружеский старт «5 верст». Во вторник в 13:00 здесь также организуют интерактивную и интеллектуальную программы, дискотеку и лекторий. В четверг в 11:30 запланированы разминка и ОФП.

В парке на Солнечной в четверг в 10:10 у входной группы пройдет активная разминка и весенняя тренировка по общефизической подготовке. В парке «Пехорка» в среду в 14:00 у коворкинга состоится занятие по скандинавской ходьбе, а в четверг в 14:00 — повторная тренировка и в 15:20 — веселые старты. В 15:00 на сцене начнется интерактивная программа с дискотекой и эколекторием.

В Пестовском парке занятия по скандинавской ходьбе пройдут во вторник и четверг в 12:00, а в субботу в 9:00 — старт «5 верст». В этот же день в 15:00 гостей ждут игровая программа, детская дискотека, викторина и эколекторий. В Ольгинском лесопарке культурная программа начнется в субботу в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.