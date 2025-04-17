«Угрожает репутации РПЛ»: зарплатный скандал в «Химках» дошел до Алаева
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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев лично встретится с футболистами основного состава «Химок», которые, по данным СМИ, бойкотируют тренировки из-за задержек по зарплате. По его словам, руководители ФК «допустили ряд управленческих ошибок», сообщила пресс-служба чемпионата России.
Алаев отметил, что «основа» подмосковного клуба «фактически не готовится к матчу». Уже в воскресенье, 20 апреля, «Химки» должны сыграть с петербургским «Зенитом».
По словам президента РПЛ, он может «по-человечески» понять недовольных игроков, однако эта ситуация стала «ненормальной».
«Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип», — заявил Алаев.
Президент РПЛ добавил, что 18 апреля проведет личную встречу с футболистами «Химок». По словам Алаева, ранее он уже переговорил с руководством клуба.
16 апреля «Химки» объявили об увольнении главного тренера Франка Артиги и его ассистентов. Контракты расторгли по соглашению сторон, заявляли в клубе.
Позже «Спорт-Экспресс» сообщил, что футболисты «Химок» бойкотировали тренировку, узнав об увольнении своего главного тренера. СМИ связывали протестные настроения игроков с невыплатами зарплаты.
В феврале футболисты «Химок» также жаловались на задержки выплат и грозились бойкотировать контрольный матч.