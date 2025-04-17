«Угрожает репутации РПЛ»: зарплатный скандал в «Химках» дошел до Алаева

Алаев заявил об угрозе репутации РПЛ из-за ситуации в «Химках»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев лично встретится с футболистами основного состава «Химок», которые, по данным СМИ, бойкотируют тренировки из-за задержек по зарплате. По его словам, руководители ФК «допустили ряд управленческих ошибок», сообщила пресс-служба чемпионата России.

Алаев отметил, что «основа» подмосковного клуба «фактически не готовится к матчу». Уже в воскресенье, 20 апреля, «Химки» должны сыграть с петербургским «Зенитом».

По словам президента РПЛ, он может «по-человечески» понять недовольных игроков, однако эта ситуация стала «ненормальной».

«Под угрозой репутация главного футбольного соревнования страны и спортивный принцип», — заявил Алаев.

Президент РПЛ добавил, что 18 апреля проведет личную встречу с футболистами «Химок». По словам Алаева, ранее он уже переговорил с руководством клуба.

16 апреля «Химки» объявили об увольнении главного тренера Франка Артиги и его ассистентов. Контракты расторгли по соглашению сторон, заявляли в клубе.

Позже «Спорт-Экспресс» сообщил, что футболисты «Химок» бойкотировали тренировку, узнав об увольнении своего главного тренера. СМИ связывали протестные настроения игроков с невыплатами зарплаты.

В феврале футболисты «Химок» также жаловались на задержки выплат и грозились бойкотировать контрольный матч.