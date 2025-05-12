Турнир по мини-футболу прошел в Химках

В Химках провели детский турнир по мини-футболу, посвященный участнику Великой Отечественной войны, заслуженному мастеру спорта СССР Ныркову Юрию Александровичу. В турнире приняли участие шесть команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поздравляю ребят и тренерский состав с заслуженными наградами! Огромная благодарность организатором турнира за возможность проводить досуг с пользой. Хочется, чтобы подобных мероприятий в округе было как можно больше», — сказал лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Перед футбольными матчами для участников мероприятия провели официальную часть. Жителей познакомили с биографией Юрия Ныркова.

Юрий Александрович родился 29 июня 1924 года в Вышнем Волочке. В 1941 году 17-летний футболист Юрий Нырков пошел в военкомат, откуда из-за юного возраста был направлен под Вязьму рыть окопы. А уже в 1942-м его призвали и направили в Тамбовское артиллерийско-техническое училище. Воевал Юрий Александрович и на 1-м, и на 2-м, и на 3-м Украинских фронтах. Был удостоен множества наград. Кавалер орденов Великой Отечественной войны I степени (дважды) и II степени, ордена «Красной Звезды», «За службу Родине Вооруженных сил СССР» III степени, орден Дружбы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.