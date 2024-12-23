Тело Яниса Тиммы может надолго остаться в морге из-за проблем с документами

Тело латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, который предположительно покончил с собой после развода с певицей Анной Седоковой, может «застрять» в московском морге из-за проблем с документами, сообщает NEWS.ru .

Труп Яниса Тиммы обнаружили ночью 17 декабря в подъезде московского хостела. Рядом с телом нашли смартфон с просьбой набрать Анне. После этого Седокова опубликовала видео, где призналась, что в последние годы жила в аду, позже артистка попала в больницу с нервным срывом, из-за чего не смогла явиться на допрос.

«Он в морге и будет еще лежать долго, так как никто не обращался и нет паспорта умершего. Если у него российский паспорт, тут проще, если другой страны, то надо еще нотариально заверить», — рассказал источник интернет-издания.

По его словам, чтобы получить разрешение на выдачу тела, а сделать это можно только в следственном управлении по ЦАО Москвы, нужно собрать множество документов. При этом паспорта у погибшего Тиммы не нашли. Когда в Следственном комитете подпишут разрешение, можно будет говорить о дате выдачи тела.

Ранее друзья и знакомые спортсмена начали собирать средства на его похороны в Риге, так как у семьи баскетболиста денег нет. Позже сообщалось о том, что Анна Седокова сама оплатит похороны бывшего мужа. Также стало известно о том, что незадолго до смерти Тимма занял у нее миллион рублей.