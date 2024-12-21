Янис Тимма взял в долг 1 млн рублей у Седоковой перед смертью

Перед разводом с певицей Анной Седоковой баскетболист Янис Тимма взял у нее в долг 1 млн рублей. Как рассказала подруга артистки, ему нужны были деньги, чтобы выплатить алименты на сына, сообщает Mash .

Сейчас Седокова находится в больнице, она лежит под капельницей, поэтому прийти в СК на допрос не может. Последний раз певица виделась с экс-мужем за 2,5 недели до его гибели. Он умолял бывшую супругу начать заново и не разводиться, но получил отказ. Тогда спортсмен пригрозил, что покончит с собой.

В конце ноября — начале декабря Тимма жаловался, что у него в спорте ничего не получается, семья не хочет с ним общаться, денег нет, а есть в отношениях проблемы. 1 декабря он сделал татуировку на спине. Это картина из черепов, покерных фишек, стакана со спиртным и т. д.

Труп Яниса Тиммы нашли ночью 17 декабря в подъезде дома в центре Москвы, где располагался хостел. Рядом с телом обнаружили смартфон, на экране была просьба позвонить Седоковой. Через некоторое время артистка сказала, что в последние годы «жила в аду».

Ранее Седокова сообщила, что оплатит похороны и перевозку тела бывшего мужа в Латвию. Часть средств уже отправили ритуальным компаниям.