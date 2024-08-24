Свыше 1000 баскетболистов сразились за Кубок Берлина в Ногинске

​Кубок имени Давида Берлина по уличному баскетболу в формате три на три собрал в Ногинске более 250 команд любителей и профессионалов, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

​По итогам соревнований обладателем главного трофея стала команда из Богородского городского округа «Ногинская Сталь». В ее составе сыграли: Михаил Саратцев, Михаил Ханин, Роман Соколов и Сергей Кузнецов. В специальном «семейном зачёте» соревнований победу одержала команда «Швецы» из городского округа Лыткарино: супруги Дмитрий и Юлия Швец, а также их дети Илья и Максим. Подробнее ознакомиться с результатами можно на сайте.

​«Огромное спасибо спортсменам за участие в этом великолепном празднике баскетбола. Хочу пожелать всем прекрасной игры и поменьше травм. Очень приятно, что помните Давида Берлина, в этом году моему отцу исполнилось бы 99 лет», — прокомментировал сын легендарного баскетболиста и тренера Сергей Ерофеев.

​На Фонтанной площади в борьбе за трофей имени Давида Берлина встретились свыше 1000 любителей стритбола. Игры проходили в 12 различных возрастных категориях среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Отдельным зачетом в рамках соревнований прошли матчи семейных команд. Также для участников, гостей и болельщиков было подготовлено яркое спортивно-развлекательное шоу.

​В качестве почётных гостей Кубок Берлина посетили: призёр Евролиги, многократный чемпион России, чемпион Единой лиги ВТБ, чемпион Лиги ФИБА-Европа Виктор Кейру, чемпион Европы, экс-тренер сборной России Сергей Быков, игрок NBA, чемпион Суперлиги, обладатель Кубка России Павел Подкользин, баскетбольный блогер Виктор Павленко и чемпионка Европы по художественной гимнастике Юлия Синицына.

​«Очень масштабное мероприятие проходит в Ногинске. Больше 250 команд сегодня играют, больше 1000 человек, здесь вся Московская область. Площадки очень хорошие со специализированным покрытием. Уровень организации максимально высокий. Я сам начинал с уличного баскетбола, вижу, что данная дисциплина развивается очень стремительно. Особенно после медалей наших мужской и женской сборных на Олимпиаде в Токио. Сейчас баскетбол 3 на 3 можно считать одним из самых популярных видов спорта в России», — поделился эмоциями Виктор Павленко.

​Кубок Давида Берлина проводился совместно со всероссийскими соревнованиями «Оранжевый мяч». Отметим, что турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» является одним из самых крупных массовых турниров по данному виду спорта. Ежегодно «Оранжевый мяч» проходит на территории всех субъектов РФ.

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Результаты турнира:

Семейный зачёт:

Швецы (г.о. Лыткарино);

СемьЯ (г.о. Балашиха);

Можайск (Можайский г. о.).

Мужчины 2005 г. р. и старше:

Народная (г.о. Лыткарино);

Street Fryazino (г.о. Фрязино);

Фрязино (г.о. Фрязино).

Женщины 2005 г. р. и старше:

Спартак-2 (Богородский г. о.);

Стинги (г. Москва);

Крит (Богородский г. о.).

Мужчины 1989–1993 г.р:

Последний орден (г.о. Дубна);

Чипсики (г.о. Лыткарино);

Кашира (г.о. Кашира).

Женщины 1989–1993 г.р:

Тяжелый случай (г.о. Дубна);

Юность (г. Москва).

Мужчины 1988 г. р. и старше:

Ногинская сталь (Богородский г. о.);

Балашиха (г.о. Балашиха);

Руки-крюки (г. Тула).

Женщины 1988 г. р. и старше:

Спартак (Богородский г. о.);

The Crew Vol.2 (г. Москва);

Дикие кошки (Сергиево-Посадский г. о.).

Юниорки 2006 г. р. и младше:

Солянка (г.о. Электросталь);

Просто Гении 07 (г.о. Мытищи);

Жабы-Клавы (Богородский г. о.).

Юниоры 2006 г. р. и младше:

Реальные кабаны (Богородский г. о.);

Бд-team (г.о. Мытищи);

Фанат (г.о. Королёв).

Юноши 2008 г. р. и младше:

Это браво (Богородский г. о.);

HeFors (Павлово-Посадский г. о.);

Электросталь-1 (г.о. Электросталь);

Юноши 2010 г. р. и младше:

РАМ-ПП (Раменский г. о.);

Знамя-1 (Богородский г. о.);

Мытищи (г.о. Мытищи).

Девушки 2008 г. р. и младше:

Одуванчики (г.о. Люберцы);

Незабудки (г.о. Мытищи);

Космос (г.о. Подольск).

Девушки 2010 г. р. и младше:

Fortuna (г.о. Мытищи);

Дикари (Богородский г. о.);

Городские сумасшедшие (Богородский г. о.).

​Традиционный Кубок Давида Берлина по уличному баскетболу проходит с 2014 года в разных муниципальных образованиях Московской области. Первый турнир был приурочен к 90-летию «Патриарха баскетбола». Кубок ежегодно проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

​Давид Берлин внес огромный вклад в развитие баскетбола в Подмосковье. Более 70 лет он стоял во главе основанного им же подмосковного женского баскетбольного клуба «Спартак». Его воспитанницы завоевали семь золотых олимпийских медалей. Среди них и двукратные чемпионки Олимпийских игр: Нелли Ферябникова, Ольга Сухарнова и Татьяна Надырова. Вместе с клубом он стал чемпионом СССР и трижды — обладателем Кубка Ронкетти. Также Давид Берлин является почётным гражданином Московской области и города Ногинск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

