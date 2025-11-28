«Способны на большее»: полузащитник Мендель оценил достижения «Балтики»

Полузащитник калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Мендель заявил, что выход ФК в топ-5 — это уже недостаточный для него результат, сообщает Metaratings.ru .

«Даже не знаю, как сказать. До начала чемпионата я бы ответил: „Вау!“. Я бы подумал, что это суперский результат. А сейчас я думаю, что мы способны на большее. Почему бы и нет, правда?» — сказал футболист.

Калининградская «Балтика» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.

29 ноября на стадионе «РОСТЕХ Арена» состоится матч между командой и московским «Спартаком». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

