Спортсмены из Звенигорода выиграли первенство Подмосковья по фехтованию на шпагах

Юные спортсмены из Звенигорода одержали победу на первенстве Московской области по фехтованию на шпагах, которое прошло 15 и 16 декабря в ФОК «Новатор», сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Соревнования по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек до 18 лет прошли в ФОК «Новатор» 15 и 16 декабря. В первый день состоялись личные поединки. Среди девушек первое место заняла Мария Долгополова из Звенигорода, второе — Виктория Раменскова из Бронниц, третье место поделили Александра Прокопенко из Химок и Арина Тешева из Дубны.

Среди юношей победителем стал Аркадий Кардава из Звенигорода. Второе место занял Олег Смирнов из Бронниц, третье место разделили Максим Александров из Лобни и Артем Карпухин из Воскресенска.

Во второй день прошли командные соревнования. Женская команда звенигородского Училища олимпийского резерва №2 завоевала серебряные медали, показав высокий результат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.