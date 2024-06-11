Спортсмены из Подмосковья завоевали 7 медалей на Мемориале братьев Знаменских
Фото - © Павел Хомяков/ Виталий Хомутов
Спортсмены из Подмосковья завоевали на международном легкоатлетическом Мемориале братьев Знаменских семь медалей, об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В беге на 400 метров награду высшего достоинства записал на свой счет Дмитрий Разумов. Он преодолел дистанцию за 46,23 секунды.
На стометровке тройку призеров замкнул Андрей Лукин, показав время 10,41 секунды. Также подмосковный бегун в составе сборной команды России занял первое место в эстафете 4 по 100.
Кроме того, в эстафете принимал участие еще один спортсмен из Московской области — Алексей Лаптев. Он выступал в составе сборной России по бобслею и поднялся на третью ступень пьедестала.
Среди женщин в беге на 400 метров второй финишировала Вероника Архипова, показав результат в 52,63 секунды.
В беге с барьерами на 400 метров серебряную медаль выиграл Владимир Лысенко. Ему потребовалось 50,47 секунды, чтобы добраться до финиша.
В аналогичной дисциплине среди женщин почетное третье место заняла Мария Тарабанская с результатом 58,19 секунды.
Международные соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских» прошли на стадионе «Лужники» в Москве с 5 по 7 июня. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.