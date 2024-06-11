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Спортсмены из Подмосковья завоевали 7 медалей на Мемориале братьев Знаменских

​Спортсмены из Подмосковья завоевали на международном легкоатлетическом Мемориале братьев Знаменских семь медалей, об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В беге на 400 метров награду высшего достоинства записал на свой счет Дмитрий Разумов. Он преодолел дистанцию за 46,23 секунды.

​На стометровке тройку призеров замкнул Андрей Лукин, показав время 10,41 секунды. Также подмосковный бегун в составе сборной команды России занял первое место в эстафете 4 по 100.

Кроме того, в эстафете принимал участие еще один спортсмен из Московской области — Алексей Лаптев. Он выступал в составе сборной России по бобслею и поднялся на третью ступень пьедестала.

​Среди женщин в беге на 400 метров второй финишировала Вероника Архипова, показав результат в 52,63 секунды.

​В беге с барьерами на 400 метров серебряную медаль выиграл Владимир Лысенко. Ему потребовалось 50,47 секунды, чтобы добраться до финиша.

​В аналогичной дисциплине среди женщин почетное третье место заняла Мария Тарабанская с результатом 58,19 секунды.

​Международные соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских» прошли на стадионе «Лужники» в Москве с 5 по 7 июня. Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.