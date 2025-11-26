Спортсмены Химок стали победителями Кубка по авиамодельному спорту

сегодня в 18:33

25 ноября в Химках на базе филиала МАИ «Ракетно-космическая техника» провели Кубок Московской области по авиамодельному спорту. Воспитанники «Химкинской Федерации «Дрон» завоевали две золотые и серебряную медали. За звание лучших боролись спортсмены из нескольких городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состязания провели в классе моделей «гоночные мультироторные авиамодели F-9U» — спортивные дроны. Химчане в очередной раз подтвердили лидерство в этой спортивной дисциплине и стали победителями и призерами.

В стартовой группе «юниоры и юниорки» Глеб Солдаткин занял первое место, а Арсений Поляков — второе место.

Также в стартовой группе «мужчины и женщины» первое место занял Арсений Поляков.

Состязания в управлении дронами — это всегда спортивный азарт и высокая конкуренция. Здесь в борьбу вступают мастерство, воля к победе, спортивная и техническая подготовка. Важную роль играет понимание физики полета.

В Химках регулярно проводят состязания по управлению дронами: от городских соревнований — до Кубка Мира.

В округе работают различные кружки и секции по авиамодельному спорту. Всех их объединяет «Химкинская Федерация «Дрон». Подробнее о ее работе — в социальных сетях организации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.