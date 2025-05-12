Спортсменки Лобни завоевали серебряные медали на международном турнире по гимнастике

10 мая в столице Армении — Ереване стартовал международный Кубок Дружбы. Команда «Адель» лобненского центра эстетической гимнастики, состоящая из девочек 8-10 лет, заняла почетное второе место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего в соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из Абхазии, Беларуси, Казахстана, Болгарии, Кипра, ОАЭ, Великобритании, США, России и Армении.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Местные спортсмены регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Также в этом году в городе началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Завершат строительство ФОК в декабре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.