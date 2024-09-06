Спортсменка Подмосковья завоевала «золото» этапа Кубка Содружества по биатлону

Представительница региона прошла дистанцию 7,5 км за 21 минуту 59,5 секунды, допустив один промах. Два вторых места на пьедестале также заняли российские спортсменки Анастасия Шевченко и Тамара Дербушева, которые показали одинаковые результаты на финише.

«Настраивалась, чтобы сегодня отработать чисто на рубеже, потому что у меня новая винтовка, и мне нужно было сегодня стрелять хорошо, чтобы не сомневаться в своем выборе, что я решила поменять винтовку в последний месяц летней подготовки. Последний выстрел, наверное, уже поспешила», — рассказала Анастасия Халили после финиша журналистам Матч ТВ.

Московскую область на Кубке Содружества по летнему биатлону представляют 13 спортсменов. Всего в соревнованиях принимают участие 100 сильнейших биатлонистов, в числе которых трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов, бронзовый призер Олимпийских игр Карим Халили, серебряный призер Олимпийских игр Ирина Казакевич, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Кристина Резцова, звезда красноярского биатлона и победитель Спартакиады сильнейших Юлия Шеллер, а также олимпийская чемпионка из сборной Белоруссии Динара Смольская.

Первый этап турнира проходит с 4 по 9 сентября 2024 года в Красноярске. Завершится сезон финалом в Мурманске в начале апреля 2025 года. Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.