Спортсменка из Подмосковья удостоена звания мастера спорта России

Алина Ветчинина, выступающая за Дмитровский городской округ, была удостоена звания мастера спорта России по приказу министерства спорта РФ. Этот статус был присвоен после ее успешного выступления на первенстве России по боксу среди юниорок в возрасте 19-22 лет, где она завоевала бронзовую медаль, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы гордимся достижениями Алины Ветчининой, которая своими успехами вдохновляет молодежь и демонстрирует, что упорство и трудолюбие приводят к высоким результатам. Это звание — заслуженная награда за ее усилия и преданность спорту», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

В свой 21 год Алина является серебряным и бронзовым призером первенства России, а также двукратным золотым медалистом первенства Центрального федерального округа. Кроме того, она является победителем и призером множества всероссийских и международных соревнований по боксу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.