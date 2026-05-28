Спортсменка из Клина взяла бронзу ЧЕ по пара-карате в Германии

Спортсменка из Клина Вероника Калинина завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по пара-карате, который прошел с 19 по 24 мая во Франкфурте-на-Майне. 27 мая она вернулась в родной город, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие 78 сильнейших пара-спортсменов из 21 страны. Сборную России представили четыре участника в категории ПОДА-ката, среди них — воспитанница МБУ ДО СШОР «Клин Спортивный» Вероника Калинина.

«Сборную команду Российской Федерации представили 4 спортсмена в категориях ПОДА-ката, в их числе — Вероника. Она — опытный боец и член сборной команды России. Ей пришлось выступать в сложной подгруппе, где соревновалась с чемпионкой прошлого года из Турции, которая по итогам заняла 5-е место. Клинская спортсменка проявила высокий уровень подготовки и волю к победе: в бронзовом финале она уверенно одолела представительницу России, а ранее успешно обошла соперницу из Нидерландов. Как итог — 3 место в ПОДА-ката», — рассказал тренер Юрий Румянцев.

Вероника занимается карате с 2015 года и стабильно улучшает результаты на международных стартах. В 2016 году она стала бронзовым призером чемпионата мира в Австрии. В прошлом году на чемпионате Европы в Армении спортсменка заняла пятое место, после чего провела серьезную подготовку и вновь поднялась на пьедестал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.