Спортсменка из Балашихи прошла в полуфинал Первенства Мира по муайтай в Абу-Даби

Двукратная чемпионка Первенства России и мира Александра Земсковене из Балашихи представляет сборную России на Первенстве мира по муайтай в Абу-Даби. Спортсменка уже одержала первую победу на ринге над соперницей из Египта, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

К соревнованиям Александра готовилась в Таиланде под руководством тренеров балашихинского клуба муайтай «Феникс». На протяжении четырех лет спортсменку готовят к боям Денис Хоменко и Виталий Волосовский, уделяя тренировкам по полтора часа шесть раз в неделю.

«Чувствую себя хорошо, вообще не устала. Я приехала третий раз выиграть мир — болейте за меня», — сказала Александра Земсковене.

Муайтай или тайский бокс — это боевое искусство, также известное как «искусство восьми конечностей», так как в нем разрешены удары кулаками, локтями, коленями и голенями. Это национальный вид спорта Таиланда с многовековой историей, который сочетает в себе ударную технику, а также элементы борьбы в клинче.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.