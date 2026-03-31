Спортсмен из Подольска в четвертый раз стал победителем первенства России по греко-римской борьбе

С 29 по 31 марта в Уфе проходит первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Подольский спортсмен, воспитанник СШОР «Космос» и Федерации греко-римской борьбы Подольска Дмитрий Тельпиз вновь доказал свое лидерство — он в четвертый раз стал победителем турнира в весовой категории до 42 кг, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Путь к золоту был непростым: Дмитрий провел несколько уверенных встреч, а в финале проявил настоящий характер и мастерство, одержав важную победу над сильным соперником.

Этот результат — не только личное достижение, но и заслуга тренерской работы, наставника Дмитрия — Дильшода Арипова, а также всей команды спортивной школы.

Впереди у Дмитрия первенство Европы, где он будет представлять Россию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.