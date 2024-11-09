Спортсмен из Подольска победил на Всероссийских соревнованиях по самбо

Спортсмен Федерации дзюдо и борьбы самбо из Подольска Евгений Максимов завоевал золотую награду на 24-х Всероссийских соревнованиях по самбо памяти известного советского самбиста Владимира Пушницы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Подольск.

На турнире собрались сильнейшие самбисты страны, представляющие различные регионы. В Петропавловске-Камчатском состязались 97 спортсменов из 13 регионов России. В том числе Приморского, Хабаровского, Алтайского краёв, Амурской, Сахалинской, Новосибирской, Московской, Нижегородской областей, республики Саха (Якутия), Дагестана, Казани и Москвы.

Соревнования уже стали традиционными — в этом году турнир проводится в 24-й раз и приурочен к 55-летию Федерации самбо Камчатского края.

Евгений стал победителем в весовой категории до 88 кг в дисциплине спортивное самбо.

Максимов является мастером спорта международного класса, чемпионом Европы 2018 года, обладателем Кубка Мира 2016 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, в Московской области 417 школьных стадионов открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.