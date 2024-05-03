Спортсмен из Подмосковья стал серебряным призером Кубка России по велоспорту

Подмосковный велогонщик завоевал серебряную медаль Кубка России по велоспорту-шоссе среди мужчин по результатам четырех этапов в итоговом зачете, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кирилл Капустин стал серебряным призером, совершив серьезный прорыв в финальный день соревнований. На вторую ступень пьедестала почета он взошел с четвертой позиции, на которой держался до финального этапа соревнований.

Более 110 участников из 24 регионов в течение четырех этапов преодолели дистанцию в 500 км для выявления сильнейшего в дисциплине «многодневная гонка» среди мужчин.

Кубок России среди мужчин «элита» и всероссийские соревнования в многодневной гонке проходили в городе Майкоп с 28 по 29 апреля. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.