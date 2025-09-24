Соревнования по спортивной аэробике «Берег озера Сенеж» прошли в Солнечногорске

На территории городского округа Солнечногорск провели первые в этом сезоне соревнования по спортивной аэробике «Берег озера Сенеж». В мероприятии приняли участие спортсменки в нескольких возрастных категориях, сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа выступлений включала в себя индивидуальные и групповые номера. В возрастной категории шесть — восемь лет первые места заняли Анна Домашова и Мелания Мардирян, серебро взяла Агния Гарбузняк. Среди спортсменок девяти — одиннадцати лет второе место заняла Кристина Корчашкина. В категории 12–14 лет Виктория Денисова — второе место, Татьяна Александрова получила бронзу.

«Поздравляем наших спортсменок с заслуженными победами! Желаем дальнейшего развития мастерства и новых достижений. Важно отметить, что сейчас молодежь активно проявляет интерес к спорту, и это не может не радовать», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Помимо индивидуальной программы, юные спортсменки заняли лидирующие позиции в категории «трио» и групповых выступлениях. По окончанию соревнований победителям и призерам вручили медали, кубки и грамоты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.