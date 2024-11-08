Серпуховские пловцы отличились на Всероссийских соревнованиях

В начале ноября в Казани прошел заключительный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Mad Wave Challenge 2024». Спортивное событие собрало более 1 тыс. участников, в том числе из городского округа Серпухов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Муниципалитет представили два воспитанника отделения «плавание» спортивной школы «Звезда» Елена Камальдинова и Александр Ровба. Ребята установили личные рекорды, улучшили время и вошли в десятку сильнейших пловцов. Тренирует ребят Оксана Викторовна Семенова.

По результатам соревнований, Александр Ровба также занял почетное третье место в общем зачете турнира среди юношей 11-13 лет за 2024 год. Его достижение стало заметным вкладом в спортивный престиж Городского округа Серпухов и отметило его как одного из самых талантливых юных пловцов региона.

Воспитанники спортивной школы «Звезда» продолжают уверенно вести свою команду к новым вершинам спортивных достижений, вдохновляя молодое поколение заниматься плаванием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.