Серия открытых мастер-классов по футболу пройдет в Люберцах 19, 24 и 26 июня

Серия открытых мастер-классов по футболу пройдет в городском округе Люберцы 19, 24 и 26 июня в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Футбольная школа «Спартак» совместно с окружной федерацией футбола проведет серию открытых мастер-классов для детей и подростков. Они пройдут на стадионах образовательных учреждений городского округа Люберцы. Занятия проведут тренеры и инструкторы ФШ «Спартак», — рассказал директор футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов.

Он отметил, что мастер-классы пройдут 19, 24 и 26 июня на стадионах СОШ «Созвездие» (г. Люберцы, ул. Солнечная, д. 1), гимназии № 24 «Гармония» (ЖК Люберцы-Парк, д. 17) и гимназии № 24 (г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 3А). Начало в 11:00.

Президент федерации футбола Люберец Сергей Стрекаловский, в свою очередь, добавил, что уже 18 июня стартует III тур первенства городского округа Люберцы по футболу среди детско-юношеских команд.

В соревнованиях принимают участие футболисты 2010-2011, 2012-2013 и 2014–2015 гг. рождения.

Матчи первенства пройдут на стадионах городских округов Люберцы, Лыткарино и Котельники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.