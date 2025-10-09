Семья из Белгородской области победила на Всероссийском марафоне «Земля спорта»

Семья из Белгородской области одержала победу в номинации «Семейная эстафета» на Всероссийском марафоне «Земля спорта» в Сириусе, сообщает пресс-служба организаторов марафона.

«Начнем (знакомство с победителями-ред.) с семьи Конджорян из рабочего поселка Чернянка Чернянского района Белгородской области, которая победила в номинации „Семейная эстафета“», — говорится в сообщении.

Папа Артур является работником сферы строительства, мама Лидия работает методистом в Доме пионеров и школьников, сын Кирилл учится в восьмом классе и уже 8 лет занимается футболом.

«Мы всей семьей всегда тянулись к спорту. Папа с юности увлекается футболом и волейболом, а с появлением сыновей наша активность только выросла. На родине нас знают как очень спортивную семью», — рассказала Лидия.

По ее словам, после победы на региональном этапе семья узнала, что поедет представлять Белгородскую область на Всероссийском финале. Конджоряны были шокированы первым местом, хотя супруг изначально верил в победу.

«Поздравляем эту дружную семью! Их история — отличный пример того, как любовь к спорту, поддержка близких и уверенность в себе приводят к вершине пьедестала!», заключили организаторы марафона.

Финал Всероссийского марафона «Земля спорта» прошел 20 и 21 сентября на федеральной территории «Сириус» в Сочи.