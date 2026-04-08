Семь спортсменов из Раменского округа вышли в шоу «Суперниндзя Дети»

Семь юных спортсменов из Раменского округа стали участниками третьего сезона телешоу «Суперниндзя. Дети», который стартовал 5 апреля на СТС. В проекте выступят Павел и Дмитрий Семеновы, Дарья Харькова, Семен Крижус, Софья Лысикова, Анна Кузнецова и Федор Мухин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников подготовила тренер Мария Смышляева. По ее словам, в проекте выступают одни из самых опытных и титулованных спортсменов клуба. Софья Лысикова и Семен Крижус являются чемпионами первенства России, Анна Кузнецова — призером первенства страны.

«Безумно горжусь нашими ребятами, это самые опытные и титулованные спортсмены нашего клуба», — отметила Мария Смышляева.

Тренер добавила, что Анна Кузнецова уже участвовала в «Суперниндзя. Дети» два года назад и показала высокий результат. Ранее спортсменка вошла в Книгу рекордов России, установив рекорд по наибольшей продолжительности виса на двух руках без отрыва пальцев от перекладины.

Опыт международных стартов есть и у других участников. Три года назад на чемпионате мира по гонкам с препятствиями в Китае Дмитрий Семенов, Анна Кузнецова и Софья Лысикова завоевали медали и вошли в десятку сильнейших в своих категориях. В новом сезоне шоу спортсменам предстоит продемонстрировать подготовку и побороться за победу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.