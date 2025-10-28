сегодня в 18:59

Щелковские тхэквондисты завоевали более 20 медалей на региональных соревнованиях

В городе Суздаль Владимирской области 26-го октябрясостоялись региональные соревнования по тхэквондо ИТФ «Сильные духом». Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково достойно представили Московскую область и показали высокий уровень мастерства, завоевав в общей сложности 21 медаль. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Золотые медали в спарринге завоевали Звард Варданян, София Муравлева, Михаил Иванов, Любовь Перевозчикова, Дарья Цепордей, Валерия Анынова, Александра Подласова, Ангелина Хромова, Никита Пышнограев. Рамазан Шаванов, Егор Карпов, Денис Сова и некоторые ребята из золотых медалистов также завоевали серебро. Роман Савичев, Артем Немцов и Варвара Расщекатева взяли бронзу в спарринге.

Судьями соревнований выступили Елизавета Перязева, Александр Ратников, Даниил Швамберг.

В турнире принимали участие более 300 тхэквондистов из Москвы, Московской, Нижегородской, Костромской, Владимирской, Тульской областей.

Спортсменов подготовил тренер Алексей Локотков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.