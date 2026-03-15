Сборная РФ заняла 3-е место на медальном зачете на Паралимпиаде

Сборная РФ улучшила свои позиции и поднялась на третье место в медальном зачете на прошедших Паралимпийских играх в Италии. 15 марта отечественный горнолыжник Алексей Бугаев выиграл в слаломе, сообщает Sportbox .

На счету у сборной РФ на паралимпиаде оказалось восемь золотых, одна серебряная и три бронзовых медалей. Соотечественникам удалось обойти по этим показателям соперников из Италии (7-7-2) и Австрии (7-2-4).

Первое место в медальном зачете заняла паралимпийская сборная КНР (15-13-16). На втором месте оказались спортсмены из Соединенных Штатов (12-5-6).

Паралимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо закончится 15 марта. Россию в составе сборной представляли шесть спортсменов. Они выступили с символикой РФ.

