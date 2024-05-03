сегодня в 11:55

Сборная Подмосковья взяла две награды первенства России по настольному теннису

​Спортсмены из Подмосковья завоевали две серебряные медали на первенстве России по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В парных соревнованиях среди юношей второе место заняли Максим Антонов и Родион Уедраого, представляющие городской округ Химки.

​«Играем в нашей паре только второй турнир, ранее выступали исключительно в одиночных соревнованиях. Оказалось, что вдвоем играть легче, особенно если внимательно слушать друг друга и если присутствует командный дух», — рассказали обладатели серебряных наград первенства.

​Среди девушек по итогам выступлений в парах на вторую ступень пьедестала поднялась еще одна спортсменка из Химок Есения Широкова. Она выступала вместе со столичной теннисисткой Александрой Боковой.

​Таким образом, сборная Московской области заняла третье место в итоговом протоколе командных соревнований первенства страны среди девушек.

​Первенство России по настольному теннису прошло с 22 по 29 апреля в городе Чебоксары. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 31 региона страны.

Также с 25 по 29 апреля в городе Людиново состоялся всероссийский мастерский турнир по настольному теннису «Кубок Люмар», где подмосковные теннисистки выиграли золотую и серебряную медаль в командных соревнованиях.

​Первое место на счету Альфии Юнусовой, а следом за ней, на втором месте, расположилась Дарина Апсатарова.

​Участниками традиционных соревнований стали представители 23 регионов России.

​Первенство России и Всероссийский турнир «Кубок Люмар» прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.