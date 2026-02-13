Сборная Подмосковья выиграла золото на чемпионате России по лыжному двоеборью

Фото - © Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Сборная Московской области заняла первое место на чемпионате России по лыжному двоеборью, который проходит с 9 по 16 февраля 2026 года в Чайковском Пермского края, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команда Московской области стала победителем чемпионата России по лыжному двоеборью. В соревнованиях по прыжкам с трамплина К-95 и гонке преследования 4х5 подмосковные спортсмены заняли лидирующую позицию.

Второе место досталось сборной Свердловской области, третье — команде Санкт-Петербурга. В состав сборной Московской области вошли Виталий Шаршавин, Виталий Иванов, Владимир Малов и Арсений Хохлов, представляющие областной Центр олимпийских видов спорта.

Ранее Виталий Шаршавин завоевал бронзу чемпионата России по лыжному двоеборью в дисциплине «трамплин К-95, гонка преследования 10 км». Чемпионат проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.