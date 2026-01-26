Российская Дрифт Серия объявила расписание летнего сезона 2026 года

Российская Дрифт Серия представила календарь 17-го летнего сезона, включающий 13 соревнований и 2 фестиваля RDS FEST, которые состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Рязани, Казани и Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба организаторов.

РДС анонсировала расписание 17-го летнего сезона большого дрифта. В 2026 году запланировано 13 этапов и 2 фестиваля RDS FEST на ведущих автоспортивных площадках страны.

Генеральный директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский отметил, что главная задача организации — популяризация дрифта как большого спорта в РФ. По его словам, ежегодно проводятся соревнования мирового уровня с участием сильнейших пилотов и открытием новых имен.

В сезоне-2026 состоится 6 этапов главного чемпионата RDS GP. Первый этап пройдет 2-3 мая на Moscow Raceway в столице, второй — 23-24 мая на «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Третий этап примет трасса NRing в Нижнем Новгороде 13-14 июня. Четвертый этап состоится 11-12 июля на ADM Raceway в Москве, пятый — 1-2 августа в Красноярске, а финал пройдет 29-30 августа на Moscow Raceway.

Открытый чемпионат RDS Open также включает 6 этапов. Сезон стартует 25-26 апреля в Рязани, затем этапы пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и еще одном городе, который будет объявлен позже. Финал состоится 12-13 сентября на ADM Raceway в Москве.

В 2026 году фестиваль RDS FEST пройдет в двух городах: 21 июня в Москве и 22-23 августа в Санкт-Петербурге. Завершится сезон «Суперфиналом РДС» 26-27 сентября в Ростове-на-Дону на «Ростов Арене», где встретятся сильнейшие пилоты RDS GP и RDS Open.

Информация о продаже билетов на этапы и фестивали будет объявлена дополнительно.

