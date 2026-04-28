Росгвардейцы Подмосковья заняли 2 место на турнире ЦФО по стрельбе

Сборная Главного управления Росгвардии по Московской области стала серебряным призером чемпионата Центрального округа по стрельбе. Команда показала высокий уровень огневой подготовки и заняла второе место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Участники соревнований продемонстрировали навыки в нескольких дисциплинах, требующих максимальной концентрации, точности и устойчивости. Программа включала стрельбу из снайперской винтовки по мишеням на дистанции 300 м, выполнение упражнений из автомата на расстоянии 100 м из положений лежа, с колена и стоя, а также стрельбу из пистолета с 25 м.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.