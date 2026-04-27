Росгвардейцы Подмосковья выиграли спартакиаду «Динамо»

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области стали победителями спартакиады спортивного общества «Динамо» в дисциплине «Ветеранское многоборье». В соревнованиях участвовали более 50 команд подразделений МВД России и ведомственных вузов, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

В программу ветеранского многоборья вошли стрельба из боевого ручного стрелкового оружия по неподвижной мишени с дистанции 25 метров, жим штанги лежа весом 55 килограммов на максимальное количество повторений, а также шахматы в формате блиц с контролем времени пять минут на партию.

Команда подмосковного главка продемонстрировала высокую меткость, силовую выносливость и умение быстро принимать решения за шахматной доской. По итогам всех этапов росгвардейцы заняли первое место в общекомандном зачете и завоевали золото.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и почетными грамотами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.