Роман Агулов из Егорьевска стал победителем первенства РФ по рукопашному бою

С 4 по 9 июня в Москве прошло первенство РФ по рукопашному бою в возрастной категории 12-13 лет. В составе подмосковной сборной выступили воспитанники егорьевской спортшколы «Виктория», которые помогли региону завоевать второе общекомандное место. Об этом сообщает пресс-служба администрации Егорьевска.

«Организация первенства — на высоте. Уровень подготовки спортсменов был очень высок, желание подняться на пьедестал сильнейшего турнира в году у наших юных рукопашников было огромное. Ребята бились за каждый балл», — отметили в егорьевской спортшколе «Виктория».

В числе егорьевских рукопашников выступил подопечный тренеров Константина и Валентины Куликовых и Сергея Еремина — Роман Агулов.

«Рома — парень перспективный, трудолюбивый. Занимается у нас с шести лет. У него есть характер и, думаю, он нас еще удивит», — отмечает тренер спортшколы «Виктория» Константин Куликов.

Для Романа Агулова рукопашный бой — это не просто спорт, но и важные навыки самообороны, а также возможность поступить в университет, связанный с силовыми государственными структурами.

«Рукопашный бой требует серьезной концентрации, выдержки, ловкости и внимательности. За свою победу я благодарен своему тренеру, а также родителям и команде за поддержку. Я много работал над собой, ездил на соревнования и, наконец, достиг своей цели. В будущем — первенство мира», — делится Роман Агулов.

Тренеры отмечают успех выступления егорьевских спортсменов. Помимо золота Романа Агулова бронзовые медали первенства завоевали Денис Брусов и Аделина Шанченко.

«Из 25 спортсменов областной сборной 8 человек — это только спортсмены нашей секции. И из 8 спортсменов трое — победители и призеры. Очень достойно», — отметил Константин Куликов.

Отмечается также, что на этой же площадке прошла «Лига победителей», собравшая порядка 500 сильнейших спортсменов со всей страны. Ее победителем стал Денис Брусов из Егорьевска. Серебряными призерами в групповом этапе стали Максим Ивченко и Денис Турукин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.