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Рапиристки из Подмосковья заняли весь пьедестал на всероссийском турнире

Спортсменки из Подмосковья заняли первое, второе и третье места на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Обладательницей золотой награды стала действующая победительница первенства России Милана Левчук. В финале она со счетом 15:12 одолела призера первенства страны Стефанию Часовникову. И почетное третье место завоевала еще одна представительница Подмосковья, действующая обладательница «золота» национального первенства Ирина Зорина.

​Все три спортсменки представляют УОР № 1 Московской области и Центр фехтования Ильгара Мамедова. Девушки проделали путь к пьедесталу, начиная с 1/128 стадии финала. Милане Левчук удалось одержать семь побед, пройдя всю сетку турнира без поражений.

​Торжественную церемонию награждения провел тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах Ильдар Шаймарданов.

​Всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах прошли 22 сентября среди юниорок в городском округе Химки.

​Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.