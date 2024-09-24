Рапиристки из Подмосковья заняли весь пьедестал на всероссийском турнире
Фото - © Федерация фехтования России
Спортсменки из Подмосковья заняли первое, второе и третье места на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Обладательницей золотой награды стала действующая победительница первенства России Милана Левчук. В финале она со счетом 15:12 одолела призера первенства страны Стефанию Часовникову. И почетное третье место завоевала еще одна представительница Подмосковья, действующая обладательница «золота» национального первенства Ирина Зорина.
Все три спортсменки представляют УОР № 1 Московской области и Центр фехтования Ильгара Мамедова. Девушки проделали путь к пьедесталу, начиная с 1/128 стадии финала. Милане Левчук удалось одержать семь побед, пройдя всю сетку турнира без поражений.
Торжественную церемонию награждения провел тренер женской сборной России по фехтованию на рапирах Ильдар Шаймарданов.
Всероссийские соревнования по фехтованию на рапирах прошли 22 сентября среди юниорок в городском округе Химки.
Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.