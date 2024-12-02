Путин отложил проведение «российской Олимпиады» — Всемирных игр дружбы

сегодня в 17:05

Президент России Владимир Путин поручил отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы» до особого решения. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Приостановлено расходование бюджетных средств на мероприятие. Деньги организатору «Всемирных игр дружбы» перечислены не будут.

Указ действует до особого решения.

«Всемирные игры дружбы» — спортивные соревнования, которые должны были пройти в Екатеринбурге и в Москве. Сначала их планировали провести с 15 по 29 сентября 2024 года, но затем перенесли на 2025 год. 2 декабря их финансирование временно приостановили.

Соревнования планировали провести в 33 летних видах спорта — олимпийских и неолимпийских. В мероприятии должны были поучаствовать спортсмены из 70 государств.

Ранее на Всемирном фестивале молодежи выбрали талисман Всемирных игр Дружбы-2024. Им стал Тигр.