Проекты Подмосковья вышли в финал конкурса «Ты в игре»

Семь спортивных инициатив из Московской области вышли в финал VI сезона Всероссийского конкурса «Ты в игре» в 2026 году. Всего регион подал более 80 заявок, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В число финалистов вошли проекты, развивающие массовый и адаптивный спорт в разных округах Подмосковья. Среди них серия трейловых забегов «Open Band Трейлы» в Пушкинском, Красногорске, Воскресенске, Фрязине и Люберцах, секция адаптивного тхэквондо и кикбоксинга в Долгопрудном, а также экстремальные гонки с собаками «Хвостатый Драйв» в Богородском округе.

В финал также прошли проекты «Сильная сторона» в Воскресенске, турнирная серия «МЕГА БАСКЕТ 3х3» в Котельниках, корпоративная программа «ДвижОК» и экологическая инициатива «Плывем к чистоте» в Наро-Фоминске. Проекты направлены на вовлечение жителей в регулярные занятия спортом, поддержку людей с инвалидностью, развитие корпоративной культуры и реабилитацию участников СВО через физическую активность.

«Полуфиналисты конкурса «Ты в игре» своими идеями показывают, насколько динамично сегодня развивается массовый спорт в России. Выход в полуфинал означает, что проект уже состоялся и получил доверие профессионального сообщества», — отметила Светлана Журова.

Она добавила, что конкурс помогает региональным инициативам получить поддержку и возможности для дальнейшего роста.

Всего в полуфинал вышли 250 проектов из 62 регионов страны. Участников ждет трехнедельный образовательный акселератор, после которого они представят проекты потенциальным партнерам. Народное голосование пройдет с 23 по 30 апреля, победители номинаций получат по 500 тыс. рублей, обладатель гран-при — 1 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.