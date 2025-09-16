Подольские спасатели взяли бронзу в турнире МЧС России по гиревому спорту

Пятый юбилейный турнир по гиревому спорту в Подольске собрал более 80 спортсменов специальных управлений МЧС России из Московской, Тульской и Тверской и других областей. Подольчане заняли третье место в командном зачете, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Победителей в личном зачете наградили медалями и дипломами. Павел Гальцов занял 1-е место в весе до 78 кг, а Руслан Платонов — 2-е место в весе до 85 кг.

Соревнования по гиревому спорту провели на территории СК «Труд» среди сотрудников специальных управлений МЧС России. В текущем году турнир впервые прошел по новым правилам. В программе было представлено только одно упражнение рывок гири весом 24 килограмма. Формат соревнований включал личное и командное первенство. Участники состязались в шести весовых категориях, выполняли классическое упражнение с одним перехватом в течение 10 минут. Подольск представила команда из шести спортсменов по одному участнику в каждой весовой категории.

«Гиревой спорт не только демонстрирует силу участников. В первую очередь он развивает выносливость, формирует координацию и технику выполнения упражнений. Этот вид спорта особенно полезен для сотрудников МЧС, он помогает поддерживать отличную физическую форму, необходимую в их профессиональной деятельности», — скаал судья первой категории по гиревому спорту Валентин Кузнецов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.