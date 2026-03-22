Подольск вновь принял Кубок Всероссийской федерации кобудо

В Подольск 21 марта приехали более 250 спортсменов из 12 регионов страны, чтобы побороться за победу в кобудо — боевом искусстве владения холодным оружием, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир объединил спортсменов со всей России самого разного возраста — от 7 до 58 лет. Зрители увидели полноконтактные поединки в защитной экипировке, бои на спортивных нунчаку, а также эффектные показательные выступления.

Торжественная часть включала церемонию вручения черных поясов и приема новых региональных представителей в ряды Всероссийской федерации кобудо. Это важный шаг для развития единоборств не только в нашем округе, но и во всей стране.

Подобные турниры становятся доброй традицией. Подольск и дальше будет создавать все условия для развития спорта в нашем округе, поддерживать и опытных спортсменов, и тех, кто только делает первые шаги на пути к большим победам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.