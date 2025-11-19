Подмосковный спортсмен стал призером международного турнира по керлингу на колясках

Подмосковный спортсмен стал серебряным призером международных соревнований по керлингу на колясках в составе сборной России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель Подмосковья Виталий Данилов (Щелково) выступал на турнире в команде Андрея Мещерякова вместе с Ольгой Беляк и Александром Ермоловым. Их команда завоевала серебряные медали. Отметим, что российские спортсмены заняли весь пьедестал почета в рамках прошедших соревнований.

Напомним, что подмосковный параатлет Виталий Данилов является чемпионом мира по керлингу на колясках.

Международные соревнования по керлингу на колясках проходили с 12 по 17 ноября 2025 года в Санкт-Петербурге. Участниками состязаний стали команды из Санкт-Петербурга и Самарской области, Краснодарского края, представители трех сборных команд России, а также спортсмены из Армении, Белоруссии и Казахстана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.