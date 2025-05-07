Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на турнире по сквошу

В городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа состоялось самое представительное первенство России по сквошу в истории данного вида спорта. Представители Подмосковья завоевали на турнире пять наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 15 регионов РФ: Московской, Ленинградской, Новосибирской, Сахалинской, Калининградской, Свердловской и Челябинской, Волгоградской, Иркутской, Кировской и Нижегородской областей, из Красноярского и Пермского края, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

​Подмосковные спортсмены на первенстве страны завоевали пять медалей. Из них две серебряные и три бронзовые награды. Среди юниорок до 19 лет Мария Спирина заняла второе место. Ее сестра — Екатерина Спирина — замкнула тройку призеров в данной возрастной категории. Спортсменки также выиграли бронзовую медаль в командном зачете.

​Среди девушек до 17 лет Кира Перова поднялась на вторую ступень пьедестала. Кроме того, она в составе команды Московской области завоевала «бронзу» среди коллективов до 17 лет. Вместе с ней за подмосковную сборную сыграли: Данил Рахимьянов, Ярослав Гроссман и Тимур Акыбаев.

​Первенство России по сквошу прошло с 3 по 4 мая в городе Апрелевка Наро-Фоминского городского округа. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В 2023 году сквош был официально признан олимпийским видом спорта, а в 2028 году данная дисциплина впервые появится в программе Олимпийских игр, которые состоятся в Лос-Анджелесе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.