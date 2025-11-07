Подмосковные спортсмены взяли 5 медалей на соревнованиях по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей на международных соревнованиях по прыжкам в воду «Кубок Раиса Республики Татарстан». В активе представителей региона золото и четыре серебра, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина завоевала золотую медаль в женских соревнованиях по прыжкам с трехметрового трамплина. Еще одну награду — серебряную — она принесла команде в дисциплине «трамплин 1 м».

Среди юниоров 14 — 18 лет серебряными призерами турнира стали Илья Надеев и Владислав Качанов в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Кроме того, Илья Надеев завоевал еще две серебряные медали в синхронных прыжках с вышки 5, 7,5 или 10 м на выбор в паре с других российским атлетом, а также в индивидуальных прыжках с вышки 5, 7,5 или 10 м на выбор.

Международные соревнования по прыжкам в воду прошли с 31 октября по 5 ноября 2025 года в Казани (Республика Татарстан). В турнире приняли участие спортсмены из 13 регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана. Программа соревнований включала индивидуальные прыжки с метрового и трехметрового трамплинов, с вышки, а также синхронные прыжки с трехметрового трамплина и вышки. В общей сложности было разыграно 34 комплекта медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.