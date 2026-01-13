Фото - © Федерация прыжков с трамплина на лыжах России

сегодня в 12:25

Подмосковные спортсмены выиграли этап Кубка России по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле

Тандем Арсения Хохлова и Виталия Шаршавина из Подмосковья одержал победу на V этапе Кубка России по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Арсений Хохлов и Виталий Шаршавин, представляющие областной Центр олимпийских видов спорта, выступили за сборную Московской области и стали победителями командного спринта на V этапе Кубка России по лыжному двоеборью.

Спортсмены завоевали золото в прыжках с трамплина К-90 и командной гонке преследования на 7,5 км. Второе место заняли Самир Мастиев и Алексей Цветков из Свердловской области, третьими стали Давид Ибрагимов и Николай Корин из Санкт-Петербурга.

Соревнования проходят с 9 по 14 января 2026 года в Нижнем Тагиле в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.