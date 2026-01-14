Подмосковные шпажистки выиграли золото и серебро на первенстве России в Орле

Шпажистки из Московской области Лилана Черчесова и Анастасия Забелина завоевали золотую и серебряную медали на первенстве России по фехтованию среди юниоров до 21 года в Орле, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале личного первенства по шпаге встретились две спортсменки из Подмосковья — Лилана Черчесова и Анастасия Забелина. Поединок завершился победой Черчесовой со счетом 15:11. Обе спортсменки представляют областной Центр олимпийских видов спорта и Училище олимпийского резерва № 2 в Звенигороде. Бронзовые медали достались спортсменкам из Москвы и Татарстана.

Ранее подмосковные фехтовальщики завоевали пять медалей на первенстве России. Представительницы региона стали победителями командных соревнований в дисциплине «рапира», а Стефания Часовникова выиграла золото в личном первенстве. Серебро в этой дисциплине получила Ирина Зорина. В личных соревнованиях шпажистов серебряную и бронзовую медали сборной Московской области принесли Таймураз Таутиев и Богдан Новак.

В итоге сборная Московской области завоевала три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Первенство России по фехтованию среди юниоров до 21 года проходит в Орле с 7 по 17 января 2026 года и собрало более 330 участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.