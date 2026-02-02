Подмосковные конькобежцы выиграли золото и серебро на чемпионате России в Иркутске

Спортсмены Московской области завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате России по конькобежному спорту, который проходил с 28 по 30 января 2026 года в Иркутске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Даниил Алдошкин из областного центра олимпийских видов спорта в Коломне стал чемпионом России в классическом многоборье среди мужчин. Второе место занял спортсмен из Санкт-Петербурга, третье — представитель Красноярского края.

В спринтерском многоборье среди женщин серебряную медаль завоевала Елена Еранина, также представляющая центр олимпийских видов спорта в Коломне. Победу одержала спортсменка из Москвы, третье место заняла конькобежка из Свердловской области.

Чемпионат России по конькобежному спорту по многоборью прошел в Иркутске в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.