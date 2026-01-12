Подмосковные фехтовальщики завоевали пять медалей на первенстве России в Орле

Спортсмены из Подмосковья выиграли два золота, два серебра и одну бронзу на первенстве России по фехтованию среди юниоров до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковные фехтовальщики успешно выступили на первенстве России среди юниоров и юниорок до 21 года, проходившем в Орле с 7 по 17 января 2026 года. В командных соревнованиях по рапире золото завоевали Ирина Зорина, Стефания Часовникова, София Дзобаева и Мариам Курасбедиани, представляющие областной центр олимпийских видов спорта, УОР № 1 Краснознаменска и центр фехтования Ильгара Мамедова. В финале они обошли команду Курской области, а бронзу получили спортсменки из Санкт-Петербурга.

В личном зачете по рапире Стефания Часовникова также стала чемпионкой, а Ирина Зорина заняла второе место. Бронзовую медаль в этой дисциплине выиграла представительница Санкт-Петербурга.

В личных соревнованиях шпажистов серебро и бронзу сборной Московской области принесли Таймураз Таутиев и Богдан Новак из Училища олимпийского резерва № 2 Звенигорода. Победителем стал спортсмен из Новосибирска.

Соревнования проводились в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.