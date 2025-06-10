Подмосковная сборная заняла первое место на чемпионате России по греко-римской борьбе

Представители Подмосковья стали обладателями четырех золотых и двух бронзовых наград на чемпионате России по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Данный результат позволил подмосковным спортсменам возглавить командный зачет соревнований среди 47 регионов РФ. Второй результат показала сборная Краснодарского края, а на третьем месте расположилась Чеченская Республика.

​В весовой категории до 55 килограммов чемпионом России стал Алибек Амиров. В финальной схватке он одолел соперника из Новосибирской области Виктора Ведерникова. В весе до 60 килограммов первое место занял еще один подмосковный борец — Садык Лалаев. В заключительной встрече ему удалось одержать победу над Анваром Аллахьяровым из Москвы. Также чемпионом страны стал Сергей Емелин, победив в финале весовой категории до 63 килограммов Жамболата Локьяева из Мордовии. И среди спортсменов весом до 72 килограммов не было равных Данилу Григорьеву. В борьбе за «золото» атлет из Московской области взял верх над представителем Чеченской Республики Ильясом Яндаровым.

​На третью ступень пьедестала в весовой категории до 67 килограммов поднялся Астемир Бижоев, а в весе до 82 килограммов призовую тройку замкнул Адлет Тюлюбаев.

​«Каждая схватка была по-своему сложной, но, наверное, финальная выдалась особо тяжелой. Потому что ранее я уже встречался с моим соперником Ильясом Яндаровым. Когда выходишь на ковер с уже знакомым соперником, то схватка складывается по-новому, намного сложнее, чем предыдущая. С друзьями по сборной Московской области мы на протяжении всех соревнований поддерживали друг друга, желали удачи, помогали. Это очень приятно и это очень заряжает», — поделился эмоциями подмосковный борец, ставший чемпионом России в весе до 72 килограммов Данил Григорьев.

Чемпионат России по греко-римской борьбе проходил в городе Омск с 4 по 7 июня и объединил свыше 300 участников из 47 регионов страны. Турнир стал не только главным внутренним стартом года, но и отборочным этапом на чемпионат мира по спортивной борьбе, который состоится с 13 по 21 сентября в столице Хорватии городе Загреб.

Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.