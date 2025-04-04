Подмосковная биатлонистка завоевала серебряную медаль в финале Кубка Содружества

Анастасия Халили завоевала серебряную медаль в спринтерской гонке среди женщин в рамках финального этапа Кубка Содружества по биатлону, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковная спортсменка преодолела дистанцию в 7,5 километров с тремя штрафными кругами на двух огневых рубежах за 25 минут 0,3 секунды. Отставание от победительницы, которой стала белорусская спортсменка Динара Смольская, составило 15 секунд. Бронзовую медаль завоевала еще одна представительница Белоруссии Анна Сола.

Всего на старт женской спринтерской гонки вышли 24 биатлонистки.

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону проходит с 4 по 6 апреля на базе спортивного комплекса «Долина уюта» в Мурманске. Соревнования проходят в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.