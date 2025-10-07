сегодня в 18:26

Первая тренировка по гандболу для активных долголетов прошла в Балашихе

Участницы программы «Активное долголетие» из Балашихи посетили тренировку по гандболу. Спортивная встреча прошла на территории стадиона «Труд» в микрорайоне Балашиха-2, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тренировка началась с разминки, которая помогла участницам подготовиться к игре. После разминки начинающие игроки познакомились с основными правилами гандбола.

«Игра очень понравилась нашим гостям. Я надеюсь, их интерес сохранится, и они продолжат занятия», — рассказала тренер по гандболу Татьяна Бычкова.

Программа тренировки включала отработку базовых элементов игры. Участницы под руководством тренера учились правильно передавать мяч, отрабатывали точность бросков в цель и провели несколько коротких игровых серий.

«Очень довольна своей первой игрой. Такой прилив энергии сразу. Спасибо большое тренеру за объяснение, все понятно и доступно», — поделилась участница Нина Надирова.

Присоединиться к творческим и спортивным занятиям, а также экскурсиям и культурным программам могут все желающие, состоящие в проекте «Активное долголетие».

Телефоны для записи и получения дополнительной информации: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.