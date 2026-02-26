Павел Мамаев: все соскучились по РПЛ, я не исключение

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев заявил, что с нетерпением ждет возобновления сезона Российской Премьер-Лиги и ожидает острую борьбу за чемпионский титул, сообщает Metaratings.ru .

По словам футболиста, пауза в чемпионате только усилила интерес к турниру. Он отметил, что весенняя часть сезона обещает быть насыщенной и непредсказуемой.

«Все соскучились по РПЛ, я не исключение. Жду возобновления сезона с нетерпением! Нас ожидают интересные 12 туров и страстная борьба за чемпионство и выживание. Весна будет непредсказуемой и порадует нас сюрпризами», — поделился Мамаев.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Зенит» отстает на один балл и занимает второе место. Далее идут «Локомотив» (37 очков), ЦСКА (36), «Балтика» (35) и «Спартак» (29).

