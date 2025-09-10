«Открытый городской турнир по настольному теннису» состоялся в Павлово-Посадском округе в городе Электрогорск

В спортивном комплексе «Сокол» города Электрогорск состоялся грандиозный праздник спорта — «Открытый городской турнир по настольному теннису». Организаторами стали проект «Единый Электрогорск» вместе со Спортивной школой «Вымпел», сообществом «Активное Долголетие» и Электрогорским отделением ВОИ, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы благодарим спортивную школу „Вымпел“ — за безупречную организацию и гостеприимство, сообщество „Единый Электрогорск“ за предоставленную наградную атрибутику и чайный стол с угощением, сообщество „Активное Долголетие“ — за невероятный заряд энергии и позитива! Вы — настоящий пример для всех!» — отметили участники турнира.

Также спортсмены поблагодарили представителей ВОИ города Электрогорск — за невероятную силу духа, упорство и вдохновение.

«Все причастные создали ту самую, непередаваемую атмосферу праздника! Отдельный овации нашим чемпионам и призерам! Ваши кубки и медали сияют так же ярко, как и ваша игра! Это более чем заслуженно! Такие события делают наш город особенным — местом, где нет границ, а есть одно большое и сильное сообщество! Это только первый турнир, и мы обещаем: будет еще круче! Ждите продолжения!» — сказал Андрей Корж.

