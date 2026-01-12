Открытую тренировку по сценическому экстриму проведут в Люберцах 17 января

Открытая тренировка с элементами сценического экстрима пройдет 17 января 2026 года в фитнес-клубе «Рефит» в Люберцах, где выступят рекордсмены Сергей Агаджанян и Сергей Буганов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Люберцах 17 января состоится открытая тренировка по сценическому экстриму с участием известных спортсменов Сергея Агаджаняна, известного как «Русский Халк», и Сергея Буганова. Мероприятие пройдет в фитнес-клубе «Рефит» по адресу: ул. 8 марта, д. 59.

В рамках тренировки спортсмены продемонстрируют подготовку к сложным трюковым номерам и силовым рекордам. Сергей Буганов планирует завязать узлы из стальных гвоздей и разорвать стальные цепи. Сергей Агаджанян надует до разрыва несколько резиновых грелок, удерживая на плечах штангу с ассистентами, а затем согнет арматуру об зубы.

Завершится выступление каскадерским номером: Агаджанян разобьет деревянную палку о плечо Буганова. Также пройдет «шоу с грелками», где спортсмены будут рвать грелки дыханием парно и с отягощением. Мероприятие проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

